Milano, il Festival Universitario si terrà dal 10 all'11 maggio

Il commento dell’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Martina Riva

“Questa è la generazione che può fare la differenza. Il Festival Universitario è una grande occasione per i giovani e le giovani, soprattutto in assenza di iniziative che arrivano dall’alto”, commenta l’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva. “Grazie al Festival Universitario, University Network mette in collegamento le aspirazioni dei giovani con il mondo delle imprese e delle istituzioni che intendono coinvolgere le nuove generazioni, con efficacia, nella crescita della propria realtà. In un'epoca in cui ragazze e ragazzi adottano nuovi modi di comunicare, utilizzando canali e linguaggi diversi, è imprescindibile promuovere esperienze come quelle proposte dal Festival, un appuntamento in grado di rispondere ai loro interessi e capace di stimolare la loro curiosità".