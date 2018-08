Genova, trovata auto con intera famiglia: le vittime sono 41. DIRETTA

Gino Paoli: organizzerò un concertone per Genova

Le polemiche non servono a nulla, occorre agire. Gino Paoli, in una intervista al Messaggero, annuncia la volontà di organizzare, per la sua città, un concerto di beneficenza, "come quello che feci dopo l'alluvione di quattro anni fa", spiega. "Raccogliere soldi, in questi casi, serve sempre: penso agli sfollati", dice il cantautore che precisa: il concerto "non lo farei subito. Meglio fra sei mesi, così servirà a risvegliare le coscienze quando si saranno addormentate, dimenticando tutto".