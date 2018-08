Genova, Autostrade: nuovo ponte d'acciaio in 8 mesi, fondi per vittime

Nuovo ponte in acciaio in 8 mesi e fondi per le famiglie delle vittime e per gli sfollati. Nel giorno dei funerali di Stato per i morti - almeno 43 - del crollo del ponte Morandi a Genova, i vertici di Autostrade per l'Italia hanno tenuto una conferenza stampa. Presenti il presidente Fabio Cerchiai e l’ad Giovanni Castellucci. Oltre a esprimere “cordoglio per le vittime e profonda vicinanza ai familiari e alla comunità genovese”, hanno parlato dei prossimi passi: dalla demolizione e ricostruzione del ponte ai fondi per le persone coinvolte e per gli sfollati, fino alle attività di supporto per la viabilità.

Ipotesi nuovo ponte in acciaio in 8 mesi

L’ad Castellucci ha assicurato che la società si impegnerà per la ricostruzione immediata del ponte. “Ripristinare il prima possibile la viabilità e ricostruire il ponte sul Polcevera. È il nostro primo impegno. Abbiamo un progetto che ci permette in otto mesi, tra demolizione e ricostruzione, di avere un nuovo ponte in acciaio”, ha detto. “Siamo determinati a ricostruire, ma abbiamo bisogno di autorizzazioni. Ogni nostro progetto deve essere visto, valutato e approvato dal ministero”, ha precisato. E ha spiegato che ad Autostrade servono "otto mesi per costruire il ponte a valle delle autorizzazioni". L’ad ha sottolineato che, intanto, da lunedì partiranno intorno a Genova degli interventi di ricucitura della viabilità per persone e merci e verranno migliorate anche delle vie alternative. "Costruiremo noi, in accordo con il Comune, la nuova viabilità interna alle aree Ilva per alleggerire il traffico pesante dalla città", ha detto. “C'è l'ipotesi – ha aggiunto – di liberalizzare i pedaggi nel nodo di Genova da Bolzaneto a Voltri a Genova Ovest”.

Fondi per vittime e sfollati

L'amministratore delegato della società Autostrade ha poi parlato di due fondi che verranno istituiti. “La prima azione è per le famiglie delle vittime. Abbiamo stanziato un fondo (indipendente dai risarcimenti che verranno decisi per vie legali) per le esigenze immediate che affineremo con il Comune e che verrà gestito dal Comune”, ha detto Castellucci. Poi c’è un secondo fondo, per gli sfollati. “Per potere costruire il ponte in sicurezza, le case sotto verranno demolite: sarà stanziato un fondo per dare indennizzi a tutti coloro che saranno costretti a lasciare le abitazioni”, ha spiegato l’ad. E a chi gli ha chiesto a quanto ammonta il fondo per l'emergenza ha risposto: "Facendo la somma sarà mezzo miliardo, con svariati milioni di euro per le famiglie e svariate decine di milioni per le demolizioni e le ricostruzioni, ma valuteremo con la Regione i dettagli".

“Mi scuso profondamente”

Durante la conferenza, Castellucci ha espresso “cordoglio e vicinanza alle vittime, ai loro familiari, ai loro amici, ai genovesi, ai soccorritori per i quali ho ammirazione. È uno strazio che mi porto nel cuore”. Poi l’ad ha aggiunto: “Ci scusiamo per essere stati percepiti lontani subito dopo il crollo, se nelle ore successive siamo sembrati distanti. Non era nei fatti, ma le percezioni contano e mi scuso profondamente”.

