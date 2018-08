Incidente Bologna, Conte dai feriti: "Fortunati vista la dinamica"

"Rispetto alla dinamica che si è prospettata e realizzata, possiamo ritenerci fortunati: è stato un terribile incidente, ma i feriti sono tutti in via di guarigione”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la sua visita ai feriti dell’incidente avvenuto ieri sull’autostrada A14 di Bologna. “Voglio ringraziare la macchina dei soccorsi che è stata fantastica. La mia presenza è un modo per essere vicino alle persone e ai familiari che hanno subito conseguenze", ha aggiunto. L'incidente ha provocato un morto, l'autista dell'autocisterna che ha tamponato il tir che lo precedeva provocando l'esplosione, e 145 feriti.

Avviata un’indagine per disastro colposo

"Ci sono accertamenti in corso”, ha detto Conte durante la sua visita, “la procura ha avviato un’indagine per disastro colposo contro ignoti, sono state fatte verifiche anche tecniche. Adesso dobbiamo capire quello che è successo anche per prevenire tragedie del genere. Oggi sono qui per testimoniare la vicinanza del governo alle persone che soffrono, ma anche per capire il perché, affinché queste cose non si ripetano più".

Due ustionati

Il premier Conte si è intrattenuto un quarto d'ora all'interno del reparto grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove da ieri sono ricoverati un poliziotto trentunenne originario della provincia di Lecce e un giovane bulgaro di 17 anni, entrambi rimasti coinvolti nell’esplosione. Le condizioni dei due ricoverati sono stabili, entrambi non sono in pericolo di vita nonostante le ustioni di secondo grado siano considerate profonde.

Conte: "Vigilare sugli standard di sicurezza"

La seconda tappa del presidente Conte è stata all’Ospedale Maggiore di Bologna, per incontrare altre persone rimaste ferite nell’incidente, prima di sorvolare in elicottero il luogo dove è crollato il ponte autostradale. Durante la visita il premier ha ribadito che "quel che bisogna fare sempre è vigilare sugli standard di sicurezza: vale per il trasporto su strada, ferroviario, a tutti i livelli". “Si può discutere se estendere l'articolo 10 del codice della strada anche al trasporto di sostanze pericolose", ha aggiunto.

Il cordoglio di Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una telefonata al sindaco di Bologna Virginio Merola, ha manifestato solidarietà e vicinanza alla città per il gravissimo incidente stradale. Il capo dello Stato ha espresso cordoglio per la vittima e auguri di pronta guarigione per i feriti. Lo rende noto un comunicato stampa del Quirinale.

Il carabiniere ferito: “Poteva essere una strage”

Sky TG24 ha raccolto alcune testimonianze dei feriti (VIDEO). “Ho avuto paura di morire, ho sentito il fuoco addosso ed è una brutta sensazione”, ha detto il maresciallo Arturo Guidoni, impiegato nella compagnia di Borgo Panigale, rimasto ferito mentre prestava soccorso. “Eravamo in ufficio quando abbiamo sentito un’esplosione, siamo usciti e abbiamo visto questa colonna di fumo sull’autostrada. Siamo andati vicino per capire cosa stava accadendo e ci siamo resi conto che c’era anche una grande colonna di fuoco. La nostra prima preoccupazione è stata liberare la strada per evitare che le persone rimanessero ferite in un'eventuale esplosione”. Dopo aver allontanato le persone presenti, il grosso boato. “In quel momento il cielo è diventato tutto rosso, siamo stati investiti da un’ondata di calore e abbiamo cominciato a correre. Abbiamo soccorso i civili che invocavano aiuto”, ha raccontato il maresciallo. Che ha aggiunto: “Poteva andare peggio, poteva essere una strage”.

Riaperto raccordo autostradale

Nel frattempo, alle 9.25 di questa mattina, è stato riaperto il raccordo di Borgo Panigale, tra le autostrade A14 e A1 dove ieri è parzialmente crollato un ponte a causa dell’esplosione. I tecnici di Autostrade per l'Italia, dopo verifiche proseguite per tutta la notte, hanno confermato la transitabilità del tratto nella carreggiata opposta a quella crollata. Grazie a una deviazione sulla carreggiata opposta, gli automobilisti prevenienti da Firenze potranno raggiungere la A14. Riaperto anche il tratto di tangenziale compreso tra gli svincoli 2 e 3 in direzione dell'A1, mentre rimane chiuso in direzione A14. Inalterato invece il percorso che da Milano sono diretti verso la A14. "Dopo la tragedia, è una prima risposta, importante anche se parziale, per rendere più fluido traffico. Ora tutta la verità sul gravissimo incidente", ha scritto su Twitter il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

Da tre a cinque mesi per ricostruire il ponte

Nel corso di un incontro che si è tenuto in tarda mattinata in Prefettura, a Bologna, si è calcolato che ci vorranno da tre a cinque mesi per ricostruire il ponte autostradale parzialmente crollato ieri in seguito all'incendio a Borgo Panigale. Nonostante questo, il ministro Toninelli assicura nell'informativa in Senato sull'incidente che "le simulazioni sul traffico ci dicono che con l'attuale situazione non avremo disagi in autostrada fino a settembre", sottolineando che "come Governo stiamo monitorando minuto per minuto la situazione e stiamo cercando di ripristinare livelli sufficienti di circolazione". Toninelli inoltre precisa che i tempi della ricostruzione del ponte potrebbero essere ridotti (rispetto ai 5 mesi) se Autostrade per l’Italia riuscirà a reperire in pronta consegna i materiali necessari.

Sottosegretario Infrastrutture: “Incidente forse causato da distrazione”

Per evitare altri incidenti come quello di Bologna bisogna "alleggerire il traffico merci su gomma" e "dotare i tir di tecnologie per ridurre al minimo il rischio di errore umano". Così il ministro Danilo Toninelli in Senato annunciando di voler "incentivare l'installazione sui mezzi che trasportano merci pericolose di presidi di guida assistita" come dispositivi anticollisione, frenata automatica, controllo predittivo della velocità, per evitare che rischino "ogni momento di trasformarsi in ordigni ambulanti". Il sottosegretario alle Infrastrutture, Michele Dell'Orco, a margine del vertice al quale ha partecipato in Prefettura a Bologna, a proposito dell’incidente ha aggiunto: "C'è un’indagine in corso, ma pare si tratti dell'ennesimo incidente causato dalla distrazione alla guida, per questo bisognerà intervenire in Parlamento per modificare il codice della strada".

Sky TG24 60 secondi, cosa nasconde il disastro di Bologna

Data ultima modifica 07 agosto 2018 ore 15:52