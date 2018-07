Cristiano Ronaldo, il primo tweet da bianconero: "Forza Juve"

“Forza Juve! #FinoAllaFine”. Questo il primo tweet di Cristiano Ronaldo dedicato alla sua nuova squadra e ai suoi nuovi tifosi.

Il tweet di Ronaldo

Il cinque volte pallone d'oro, considerato uno dei giocatori più forti del mondo, ha dimostrato fin da subito di voler entrare nello spirito bianconero, postando dal suo profilo da 73,5 milioni di followers uno degli slogan più cari al popolo juventino. "Fino alla fine", è infatti il motto con cui, da diversi anni, i tifosi della squadra più blasonata d'Italia affrontano la corsa verso la Champions League: autentico sogno sportivo della società bianconera. Una sfida che CR7 ha già lanciato sui social, accompagnando il primo cinguettio con un'immagine che lo ritrae con la nuova divisa da gioco juventina (DAL LOOK ALLA LINEA CR7).



L'arrivo di Ronaldo a Torino

Il campione portoghese, reduce dalla partecipazione alla Coppa del Mondo di Russia, è atterrato a Torino il 15 luglio dopo una breve vacanza in Grecia. Proprio sull'isola, nei giorni scorsi, Cristiano era stato raggiunto dal presidente juventino, Andrea Agnelli, per concretizzare l'approdo dell'ex Real Madrid sotto la Mole. Un trasferimento che ha infiammato il popolo bianconero: nella giornata di ieri oltre 1500 tifosi si sono riuniti davanti al J-Medical per accogliere Ronaldo prima delle visite mediche di rito. Il campione ha poi visitato le strutture della squadra, salutato il mister Massimiliano Allegri e alcuni dei compagni di squadra già presenti al centro sportivo della Continassa. Il lungo CR7-day si è concluso alle 18.30, con la conferenza stampa all'Allianz Stadium, in cui il campione ha parlato della nuova esperienza in bianconero: "Non sono qui in ferie, voglio vincere ogni partita con questa maglia. Venire qui è stata una scelta facile".