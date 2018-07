Migranti, navi ancora in mare. Francia e Malta ne accoglieranno 100

Sono ancora ferme al largo di Pozzallo la nave Protector del dispositivo Fontex e il pattugliatore Monte Sperone della Guardia di finanza, che ieri hanno soccorso un barcone con 450 migranti vicino all'isola di Linosa. Secondo quanto si apprende, non sarebbe stato ancora ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco. La linea dell'Italia è che non lascerà sbarcare queste persone se i Paesi Ue non se ne faranno carico. Nella notte alcuni medici sono saliti a bordo per dei controlli - soprattutto sulla nave Monte Sperone, su cui ci sono molti minorenni - ma non ci sono state evacuazioni per motivi di salute.

Italia e Francia ne prenderanno rispettivamente 50

Il premier Giuseppe Conte, dopo un’altra giornata di tensioni tra Italia e Malta, ieri ha annunciato che “Francia e Malta prenderanno rispettivamente 50 persone dei 450 migranti”. Ma all’Italia non basta. In una nota agli ambasciatori, la Farnesina ha sottolineato che se i Paesi europei non si faranno equamente carico dei 450 migranti soccorsi, il governo italiano non li lascerà sbarcare. Conte, poi, ha scritto ai presidenti della Commissione e del Consiglio Ue Jean-Claude Juncker e Donald Tusk per chiedere "l'adeguamento immediato del Piano operativo dell'Operazione Eunavfor Med in relazione al porto di sbarco, che non può continuare a essere identificato solo in Italia".

Salvini: "Identificazioni veloci". Berlusconi: "Non perdere di vista umanità"

E oggi, in una lettera al Corriere della Sera, il ministro degli Interni Matteo Salvini torna a ribadire che “non siamo più un Paese colabrodo”. Poi, illustra come intende affrontare la questione immigrazione. In sintesi: identificazioni veloci, uomini per le Commissioni territoriali, "criteri più stringenti" sulla protezione umanitaria ed "entro l'anno nuovi centri permanenti per i rimpatri, come scritto nel contratto di governo. L'obiettivo finale è averne almeno uno per regione".

Sul tema migranti interviene anche il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, alleato di Salvini nel centrodestra. La linea della fermezza in materia di immigrazione va bene, dice in un’intervista al Giornale, ma non bisogna "mai perdere di vista i principi di umanità che sono nella nostra cultura”.

