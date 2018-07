Morto dopo inseguimento tra auto: altri 4 arresti a Firenze

Altre quattro persone sono state arrestate per l'omicidio di Duccio Dini, il 29enne travolto e ucciso dall’inseguimento tra più auto alla periferia di Firenze, il 10 giugno scorso, mentre era fermo sul suo scooter a un semaforo (FOTO). Dalle prime ore di stamane, 4 luglio, i carabinieri del comando provinciale del capoluogo toscano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro rom. La misura è stata disposta dal gip su proposta della procura. Per la morte del 29enne erano già stati arrestati un 65enne e un 36enne accusati di omicidio volontario. Immediato il commento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che dal suo account Twitter scrive: “Blitz dei Carabinieri all’alba, arrestati altri 4 Rom per l’omicidio di Duccio Dini, travolto mentre questi delinquenti si inseguivano a folle velocità per le strade di Firenze. Devono MARCIRE in galera. Tornerò presto in città. Chi sbaglia paga.”

La ricostruzione dei fatti

Dini era stato investito al termine di un inseguimento fra più auto il 10 giugno in via Canova, nel quartiere dell’Isolotto, a Firenze. Ricoverato subito dopo in condizioni disperate all'ospedale di Careggi, è stato dichiarato morto al termine di un accertamento dell'attività encefalica durato sei ore. L’inseguimento che è costato la vita al 29enne fiorentino era cominciato, sembra, dopo una lite. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il litigio sarebbe iniziato in un centro commerciale dove i membri di una famiglia avrebbero accusato un uomo di aver abbandonato la compagna. Quest'ultimo sarebbe salito sulla sua auto per andar via, all'inseguimento della quale sarebbero partite altre due vetture. E all’altezza di un semaforo ci sarebbe stata la carambola che è costata la vita a Dini e coinvolto altri automobilisti.