Firenze, spari in strada dopo lite: investito ragazzo di 29 anni

Colpi d’arma da fuoco per le strade della periferia di Firenze durante un inseguimento tra due auto. Un uomo ha sparato in aria diversi proiettili nella zona di via Canova, all'angolo con via Simone Martini, vicino a un supermercato. Nell'inseguimento tra le auto un ragazzo di 29anni che viaggiava su un motorino è stato investito e ora è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Careggi del capoluogo toscano. Tutto sarebbe cominciato da una lite scoppiata al campo rom del Poderaccio a Firenze, fra esponenti di famiglie rivali. Sul posto carabinieri, polizia e 118. Su quanto accaduto, si è espresso il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha parlato di “fatto inaccettabile” e si è detto “sconcertato”.

Una delle due auto fuori strada e in fiamme

Durante la corsa per le strade di Firenze, sono state coinvolte anche altre due auto che erano ferme al semaforo tra viale Canova e via Simone Martini. Nessuno degli automobilisti è però rimasto ferito. Da quanto ricostruito, una delle due macchine è finita in una siepe, ha preso fuoco e il guidatore è stato ricoverato all'ospedale di Torregalli, dove è piantonato dai carabinieri. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi, secondo un testimone, dall'auto che inseguiva l'altra vettura.

Nardella: “Siamo al fianco del concittadino ferito e della sua famiglia”

"Siamo al fianco del ragazzo nostro concittadino ferito e della sua famiglia”, ha detto Nardella che, insieme all'assessore Sara Funaro, è andato a Careggi per essere vicino al 29enne ferito. “Ringrazio le forze dell'ordine che hanno agito con straordinaria professionalità e hanno subito assicurato tempestivamente alla giustizia i responsabili, rivolgo un appello al ministro Guardasigilli perché sia assicurata la certezza della pena e chi ha sbagliato paghi fino all'ultimo giorno. Vogliamo giustizia, senza sconti".