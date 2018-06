Stadio Roma, Raggi convocata per la seconda volta da pm

La sindaca della Capitale Virginia Raggi è stata convocata oggi in Procura nell'ambito dell'inchiesta sullo stadio dell’A.S. Roma. La prima cittadina era già stata ascoltata venerdì scorso dai magistrati in qualità di persona informata sui fatti. In quell’occasione si era trattato di un atto istruttorio previsto. L’audizione, di circa un’ora, si era concentrata sul rapporto tra il Campidoglio e Luca Lanzalone (CHI È), l'avvocato genovese scelto, per portare avanti, nei primi mesi del 2017 la trattativa con il gruppo Parnasi per l'abbattimento delle cubature nel progetto per la struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle (CHI SONO I PROTAGONISTI). Venerdì scorso la Raggi ha ribadito che la genesi del rapporto con Lanzalone era legata agli esponenti degli M5s Fraccaro e Bonafede che glielo avrebbero presentato quando si occupavano per il Movimento degli enti locali. Quel giorno disse anche che, in questa vicenda, l'amministrazione capitolina è parte lesa.

Domani riunione maggioranza M5S con Raggi

Per la giornata di martedì 19 giugno, nel pomeriggio, è in programma una riunione della maggioranza a 5 Stelle in Comune insieme alla sindaca Raggi. Sul tavolo dell'incontro tra i pentastellati in Comune, che si svolge con cadenza più o meno settimanale, dovrebbero esserci diverse questioni calde, tra cui il nodo dello stadio.

I pm studiano le carte

Sul fronte giudiziario, intanto, al momento i pm stanno studiando le carte dell’inchiesta e si attendono le decisioni del gip sulle richieste di scarcerazione. Il Campidoglio esclude per ora irregolarità nelle procedure per il nuovo stadio e l'assessore all’urbanistica Montuori è fiducioso si possa andare avanti. Il vicesindaco Bergamo ha detto che sono in corso “verifiche attente su tutti i procedimenti, per accertare siano stati svolti correttamente”.