Stadio Roma, Lanzalone e Parnasi organizzarono cena con Giorgetti

Continuano a emergere particolari dopo i nove arresti per corruzione legati al nuovo stadio della Roma. E spunta una cena segreta tra l’imprenditore Parnasi e l’attuale sottosegretario a palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti, nel marzo scorso, pochi giorni dopo le elezioni. Parnasi "ha organizzato un incontro riservato a casa sua al quale ha partecipato, oltre all'avvocato (Luca) Lanzalone, il parlamentare Giancarlo Giorgetti della Lega Nord", si legge in uno dei passaggi di una delle informative dei Carabinieri, allegate all'ordinanza del gip sull'inchiesta. Intanto, per oggi, sono previsti gli interrogatori di garanzia per gli arrestati. Mentre ieri Lanzone si è dimesso dalla carica di presidente di Acea (CHI È).

Parnasi: "Dobbiamo fare di tutto perché ci sia un governo"

Nell'informativa si spiega che "nel corso di un pranzo tenutosi il 9 marzo 2018, Parnasi ha pianificato con Lanzalone un incontro riservato a casa sua per la serata del 12 marzo 2018, dedicato alla trattazione di argomenti di carattere politico e al quale ha partecipato anche un uomo che è stato successivamente identificato nel parlamentare Giancarlo Giorgetti". In un passaggio successivo del documento, inoltre, l'imprenditore Luca Parnasi riferisce: "Oggi decidiamo una cosa, dobbiamo fare di tutto perché ci sia un governo, sei d'accordo?". E l'ex presidente di Acea gli risponde: "Ma secondo me è inevitabile, se non è così non regge". Parnasi, ora detenuto, continua a sostenere la sua posizione: "Non ho mai commesso reati".

Lanzalone si dimette, Raggi: "Non sappiamo che fine farà stadio"

Ieri, 14 giugno, la notizia delle dimissioni di Lanzalone: "L’avvocato Luca Alfredo Lanzalone ha rimesso il mandato di presidente del Consiglio di amministrazione di Acea SpA", ha spiegato una nota della stessa Acea. Ma sulla vicenda, sempre ieri, è intervenuta anche la sindaca della Capitale, Virginia Raggi che ha spiegato: "I giudici dicono che io non c'entro niente. Il Comune, i romani e la società A.S. Roma sono la parte lesa". E ha poi ammesso: "Non sappiamo che fine farà lo stadio". L’inchiesta ha portato, il 13 giugno, all’arresto di nove persone, di cui sei in carcere e tre ai domiciliari, e 16 indagati. L'inchiesta della Procura si basa su una presunta corruzione nell'ambito della variante del progetto licenziato nel febbraio dello scorso anno, con il taglio del 50% delle cubature rispetto al progetto iniziale.