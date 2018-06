Nuovo stadio della Roma, nove arresti: anche politici e imprenditori

Nove persone sono state arrestate nell’ambito di un’inchiesta sul nuovo stadio dell'AS Roma calcio: sei sono finite in carcere e tre ai domiciliari. Tra loro anche il vicepresidente del Consiglio Regionale, Adriano Palozzi (Fi) e il presidente di Acea, Luca Lanzalone, che ha seguito il dossier per il M5s. I carabinieri stanno eseguendo una misura cautelare, emessa dal gip di Roma, all’interno dell’indagine su "un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione", nel quadro delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo impianto. La società calcistica AS Roma non è coinvolta nella vicenda.

Gli arrestati

Oltre a Palozzi e Lanzalone, tra le persone raggiunte da provvedimento di custodia cautelare ci sono anche l'ex assessore regionale del Pd Michele Civita, ai domiciliari, e l’imprenditore e costruttore Luca Parnasi, che ha comprato il terreno dove dovrebbe sorgere lo stadio. Coinvolti anche i vecchi proprietari dell’area, gli imprenditori di Rieti Gaetano e Umberto Papalia.

Data ultima modifica 13 giugno 2018 ore 09:49