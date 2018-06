Stadio Roma, Di Maio: "Lanzalone si dimetta da presidenza Acea"

Dopo gli arresti per corruzione legati al nuovo stadio della Roma, è dura la posizione di Luigi Di Maio, secondo cui “chi sbaglia deve pagare”. In particolare, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, in un’intervista radiofonica ha detto che "Luca Lanzalone si deve dimettere" da presidente di Acea. Il vicepremier ha spiegato che chi è agli arresti domiciliari non può rimanere in quella carica. "Mi aspetto" che si dimetta, ha sottolineato il ministro.

M5s Roma: “Piena fiducia nella magistratura”

Nella serata di ieri, è arrivata anche una dichiarazione del Movimento 5 stelle di Roma, il cui capogruppo in Campidoglio, Paolo Ferrara, risulta indagato nell’affaire dello stadio di Tor di Valle: "Piena fiducia nella magistratura, noi siamo dalla parte della legalità. Gesto di grande responsabilità da parte di Paolo Ferrara che si è autosospeso. Siamo certi, come lo è anche Paolo, che la magistratura dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti", si legge sull’account Facebook del Movimento romano.

Maran: no a "proposte improprie" nel mio ufficio

Intanto, con un post sulla sua pagina Facebook, l’assessore all’Urbanistica del comune di Milano, Pier Francesco Maran, che avrebbe subito un tentativo di corruzione da parte degli uomini di Parnasi con l’offerta di un appartamento, dice: "Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie. Ci tengo a dire che questa però è e deve'ssere la normalità".

L’inchiesta sullo stadio

L’inchiesta sul nuovo stadio della Roma ha portato, il 13 giugno, all’arresto di nove persone, di cui sei in carcere e tre ai domiciliari, e 16 indagati. L'inchiesta della Procura si basa su una presunta corruzione nell'ambito della variante del progetto licenziato nel febbraio dello scorso anno, con il taglio del 50% delle cubature rispetto al progetto iniziale. Tra gli arrestati anche il vicepresidente del Consiglio regionale Adriano Palozzi, che si trova ai domiciliari, l'imprenditore Luca Parnasi e il presidente di Acea, Lanzalone.