Stadio Roma, Casaleggio: “Cena con Lanzalone? Ero ad altro tavolo”

"Certo, sono andato a una cena l'altro giorno e ho trovato anche Lanzalone ad un altro tavolo e l'ho salutato". Così Davide Casaleggio, intercettato da Repubblica Tv, ha risposto al giornalista che gli chiedeva se avesse partecipato ad una cena con l'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone, coinvolto nell’inchiesta sullo stadio di Roma. Casaleggio ha inoltre affermato di non occuparsi di nomine: ”No – ha detto - Non me ne occupo".

"Mai incontrato Parnasi"

Davide Casaleggio ha spiegato anche di non avere alcuna idea anche dei movimenti di Lanzalone: "No, assolutamente no", dice aggiungendo di "non aver mai incontrato Parnasi". Infine, a chi gli chiede se sia preoccupato dell'inchiesta e degli effetti sul M5S, Casaleggio dice di essere "molto fiducioso nel M5S, anche di come gestisce le situazioni problematiche".