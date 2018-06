Maturità 2018, il 5 giugno si svelano i nomi dei commissari

Gli oltre 500mila studenti impegnati negli esami di maturità, che cominceranno mercoledì 20 giugno con la prima prova, sono in attesa di conoscere i nomi dei commissari esterni. La pubblicazione delle liste ufficiali era inizialmente prevista per oggi, 4 giugno, ma il Miur ha fatto sapere che diramerà i nomi domani: le composizioni delle commissioni saranno svelate sul sito. Da quel momento partirà su internet la caccia per avere più informazioni possibili sui docenti, che dovranno giudicare i maturandi senza averli conosciuti nel corso dell’anno scolastico che sta per concludersi.

La ricerca dei nomi dei commissari

Quanto sia forte l’attesa tra gli studenti per i commissari è dimostrato da un dato pubblicato sul sito Skuola.net, secondo cui, una volta che gli elenchi saranno ufficiali, oltre l'80% degli studenti inizierà a scandagliare fonti personali e risorse web per cercare di capire chi sono questi docenti: il 62% se ne occuperà in prima persona, il 21% si farà informare dai compagni di classe. Appena il 17% di loro, invece, dichiara che non farà nulla.

Cosa si può e cosa non si può fare

In attesa di conoscere i nomi dei commissari, nei giorni scorsi il ministero della Pubblica istruzione ha diffuso una circolare sugli "adempimenti tecnici", vale a dire tutto quello che c'è da sapere su che cosa si può fare o non fare mentre sono in corso gli esami. Sì all'uso di orologi, calcolatrici e vocabolario. No a quello di tablet, internet e, ovviamente, libri di testo.

I numeri

Sono 509.307 gli iscritti alla maturità, la cifra più alta degli ultimi cinque anni. Di questi, 492.698 sono candidati interni mentre gli altri vengono invece da percorsi didattici privatistici. Sono in tutto 25.606 le classi coinvolte, 12.865 le commissioni. La prima prova scritta, quella di italiano, sarà mercoledì 20 giugno alle 8.30 e durerà 6 ore. La seconda prova, invece, è in calendario il 21 giugno, sempre alle 8.30. La durata dipende dai singoli indirizzi scolastici ed è variabile dalle quattro alle otto ore. La terza prova, assegnata da ciascuna commissione d'esame, è in calendario lunedì 25 giugno. In alcuni licei linguistici dove sono presenti progetti sperimentali di doppio diploma è prevista anche una quarta prova, programmata per giovedì 28 giugno.

Data ultima modifica 04 giugno 2018 ore 15:00