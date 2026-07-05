WWF Italia compie 65 anni: la storia

L'organizzazione è oggi presente in oltre cento Paesi e si dedica alla tutela delle specie alla lotta alla crisi climatica, con una missione globale per proteggere la natura e promuovere un futuro sostenibile per il pianeta
"Costruire un futuro in cui le persone vivono in armonia con la natura". È questa la missione che da 65 anni guida il WWF, una delle principali organizzazioni ambientaliste al mondo, nata nel 1961 e oggi presente in oltre cento Paesi. Un obiettivo semplice nella formulazione, ma complesso nella pratica: ridurre le pressioni sugli ecosistemi, fermare la perdita di biodiversità e promuovere un modello di sviluppo capace di rispettare i limiti del pianeta.
Fin dalle origini, il WWF ha posto al centro della propria azione la tutela della natura e delle specie a rischio, costruendo negli anni una rete internazionale di progetti dedicati alla conservazione degli ecosistemi terrestri e marini. Dalle prime campagne per salvare le specie simbolo della biodiversità globale, l’organizzazione ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’intervento, includendo la protezione delle foreste, la salvaguardia degli oceani e la gestione sostenibile delle risorse naturali.
Oggi il WWF opera attraverso una struttura globale che mette in connessione ricerca scientifica, azione sul campo e advocacy politica. I suoi interventi coinvolgono istituzioni, comunità locali, imprese e cittadini, con l’obiettivo di trasformare la tutela ambientale in pratiche concrete e misurabili. L'organizzazione ha la convinzione che la perdita di biodiversità e la crisi climatica siano fenomeni strettamente collegati e richiedano risposte coordinate a livello internazionale. Negli ultimi decenni l’agenda si è ulteriormente ampliata, includendo in modo sempre più centrale il tema dei cambiamenti climatici.
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La riduzione delle emissioni, la transizione energetica e la protezione degli habitat naturali sono diventati pilastri della strategia globale del WWF, insieme alle campagne di sensibilizzazione rivolte al grande pubblico. Parallelamente, un ruolo fondamentale è svolto dall’educazione ambientale, considerata uno strumento essenziale per costruire consapevolezza e modificare comportamenti individuali e collettivi.
L’obiettivo è favorire un cambiamento culturale che renda la sostenibilità una componente strutturale delle scelte quotidiane. A 65 anni dalla sua nascita, il WWF continua a rappresentare una delle principali voci globali per la difesa della natura.