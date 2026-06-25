Il coleottero verde metallizzato è ricomparso nei parchi e nelle vie di Milano con largo anticipo, complici l'inverno mite e il caldo umido. Le segnalazioni si concentrano tra San Siro, l'Ippodromo La Maura, parco Sempione e Garibaldi, ma l'infestazione interessa tutta la Lombardia, tranne la provincia di Mantova. La Regione ha già avviato il piano di contenimento 2026. Ecco i danni a piante e agricoltura e le mosse consigliate ai cittadini

Lo scarabeo giapponese è tornato a Milano, e quest'anno si è fatto vedere prima del solito. La Popillia japonica (il coleottero dal corpo verde metallizzato con riflessi bronzei) è ricomparsa nei parchi e lungo le strade del capoluogo lombardo e i social sono invasi dalle foto di questi animaletti. L'anticipo della stagione è legato alle condizioni climatiche: un inverno mite e un avvio d'estate caldo e umido favoriscono la proliferazione dell'insetto. La Regione Lombardia ha già attivato il piano di contenimento per il 2026.

Popillia japonica - ©Ansa

Dove è stato avvistato A Milano le aree più colpite sono quelle a ridosso del verde urbano: parco Sempione, i giardini della zona Garibaldi, l'area attorno a San Siro e l'Ippodromo La Maura. I confini dell'infestazione, però, sono ormai labili. In Lombardia l'unica provincia ancora indenne è quella di Mantova, mentre il fronte si estende anche a Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Liguria e, più di recente, a Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Secondo il Servizio fitosanitario regionale, l'area infestata si allarga di circa dieci chilometri ogni anno. Perché arriva in anticipo Il ciclo biologico prevede l'emersione degli adulti dal terreno tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, con il picco della popolazione attorno a luglio. Caldo e umidità del suolo sono i fattori che ne accelerano la comparsa e la riproduzione, che avviene a ritmi esponenziali. Un precedente significativo: nell'area di Milano, tra il 21 maggio e il 18 giugno 2025, il Servizio fitosanitario aveva registrato circa 1.567 catture, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2024. La popolazione adulta tende poi a calare da metà agosto, fino a sparire con l'autunno. Approfondimento Calabroni, vespe e api: come comportarsi in caso di punture

Quali danni provoca La pericolosità della Popillia japonica deriva dalla sua natura infestante e dal fatto di essere una specie aliena, priva in Italia di predatori naturali che ne contengano la diffusione. Gli adulti sono estremamente polifagi: attaccano oltre 300 specie vegetali, sia coltivate sia spontanee, nutrendosi di foglie, fiori e frutti. Divorano il tessuto fogliare tra le nervature, lasciando le foglie ridotte a un reticolo simile a un centrino traforato. Le larve, che si sviluppano nel terreno cibandosi delle radici, danneggiano prati, pascoli, campi sportivi e tappeti erbosi. In Lombardia i danni maggiori hanno riguardato alberi da frutto (soprattutto ciliegi) e viti, oltre a piante ornamentali; in alcuni casi le larve hanno costretto alla risemina di campi sportivi e alla chiusura temporanea di piste da corsa in erba per cavalli. Da qui le ricadute economiche: fioristi e vivaisti hanno dovuto mettere in quarantena piante e fiori, isolandoli con reti protettive. Approfondimento Punture di insetti: come riconoscerle, curarle e prevenirle d’estate