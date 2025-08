Ginevra, vertice Onu per ridurre l'inquinamento da plastica

Nella città svizzera si gioca una partita decisiva per il futuro del pianeta. Per dieci giorni, governi, scienziati e ONG cercheranno un accordo storico per arginare l’inquinamento da plastica

Una sfida che si trascina da anni: elaborare il primo trattato globale contro l’inquinamento da plastica. Per questo da ieri, 5 agosto, quasi 180 Paesi si sono ritrovati a Ginevra sotto l’egida delle Nazioni Unite per discutere, in dieci giorni, di negoziati complessi, rallentati da tensioni geopolitiche e dal blocco dei Paesi produttori di petrolio nella precedente tappa di Busan, in Corea del Sud. Alla vigilia dell’incontro, scienziati e ONG hanno rilanciato l’allarme: la plastica non è solo un’emergenza ambientale, ma anche un pericolo sottovalutato per la salute, con costi stimati in almeno 1,5 miliardi di dollari l’anno. Bambini e comunità vulnerabili, come quelle lungo i fiumi e i laghi della Repubblica Democratica del Congo, sono tra le vittime più esposte.