Giornata mondiale dell'ippopotamo: 8 curiosità da conoscere

Il 15 febbraio si festeggia la Giornata mondiale dell'ippopotamo, un'occasione per celebrare alcuni tra i più singolari e curiosi mammiferi della Terra. Attualmente sul nostro pianeta rimangono solo due specie di ippopotami: l’ippopotamo comune (Hippopotamus amphibius) e l'ippopotamo pigmeo (Choeropsis liberiensis) ed entrambe sono presenti nella Lista Rossa (degli animali in via di estinzione) dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura che li cataloga come "Vulnerabili".

L'origine del nome

I greci chiamavano il comune ippopotamo “cavallo di fiume”. Considerato megafauna, è il terzo animale terrestre più grande, dopo l'elefante e il rinoceronte bianco, di peso compreso tra 1.500 e 3.000 kg. In questo senso colpisce molto la grazia con cui si muove nell'ambiente acquatico e anche il fatto che sulla terra possa raggiungere una velocità di 30 km/h. Nonostante sia un erbivoro, a causa della sua territorialità e dell'organizzazione sociale in branco formato da un maschio con le sue femmine, il suo comportamento è aggressivo, essendo la specie che provoca il maggior numero di morti umane in Africa.

Lo zoo di Escobar

Fanno “quasi tutto” sott’acqua nei fiumi e nei laghi, per cui tutto il loro corpo è perfettamente adattato, con gli occhi, il naso e le orecchie nella zona più alta della testa. Sono in grado di rimanere fino a 6 minuti senza respirare. Vengono a riva per godersi il sole e pascolare di notte. Pur essendo una specie africana, in Colombia un grande gruppo dello zoo privato del narcos Pablo Escobar si è sviluppato come specie invasiva.