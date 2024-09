La piccola, di soli due mesi, pesa già 20 chili e ha attirato sciami di visitatori grazie alla sua tenerezza. Lo dimostrano i dati: allo zoo di Khao Kheow Open di Chonburi, da quando l'esemplare è diventata famosa, le visite sono raddoppiate e si stimano code per 45 minuti

Nello zoo thailandese di Khao Kheow Open di Chonburi vive una cucciola di ippopotamo pigmeo che è diventata una star sui social network: Moo Deng. La piccola, il cui nome significa "maiale che rimbalza", ha soltanto due mesi, ma i numerosi video postati online che ne documentano la crescita - lei che viene insaponata per il bagnetto, mangia, dorme o sbadiglia assonnata - hanno già macinato milioni di visualizzazioni. Non solo: Moo Deng è anche riuscita ad attirare migliaia di turisti desiderosi di vederla dal vivo, toccarla, ammirarla, a volte anche senza rispettarne gli spazi. Le visite allo zoo Khao Kheow Open di Chonburi, da quando Moo Deng è diventata famosa, sono infatti raddoppiate e, per vederla, si stimano circa 45 minuti di coda.