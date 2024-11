L'ippopotamo Moo-Deng ha una canzone ufficiale tradotta in 4 lingue

Continua a spopolare in rete il piccolo ippopotamo pigmeo Moo Deng dalla Thailandia. Ora, a coronamento della sua popolarità, c'è anche una canzone ufficiale che vede protagonista il cucciolo, pubblicata in ben quattro lingue diverse per i suoi fan internazionali. L'allegra canzone di 50 secondi "Moodeng Moodeng", disponibile nelle versioni tailandese, inglese, cinese e giapponese, presenta testi semplici. Il video musicale consiste in brevi clip in cui il cucciolo di ippopotamo salta, gioca con il suo custode o è con sua madre Jona.

Il cucciolo popolare su internet

I fan dicono che il suo nome richiama la sua personalità caotica: infatti a Moo Deng pare piaccia fare "deng", ovvero rimbalzare. Le sue acrobazie sono anche diventate dei buffi meme, oltre ad aver, in soli 4 mesi, attirato un'enorme quantità di visitatori allo zoo, che si trova a circa due ore di macchina dalla capitale Bangkok. Il parco che ospita il cucciolo stima di aver ricevuto dai 3.000 ai 5.000 visitatori al giorno in media negli ultimi mesi e vende vestiti, biancheria da letto e altri prodotti con l'immagine di Moo Deng. Il direttore dello zoo, Narongwit Chodchoi, ha affermato che l'aumento delle entrate aiuterà programmi per molte specie in via di estinzione, come lo stesso ippopotamo pigmeo, minacciato dal bracconaggio e dalla perdita di habitat naturali. La specie di Moo Deng, infatti, è originaria dell'Africa occidentale e ne restano solo 2.000-3.000 allo stato selvatico.