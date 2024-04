Antartide, scioglimento ghiacciai fa perdere 5mila meteoriti l'anno

Dati di uno Studio della Libera Università Bruxelles



Lo afferma lo studio guidato dalla Libera Università di Bruxelles e pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, che sottolinea la necessità di sforzi concertati per raccogliere quanti più meteoriti possibili prima che diventi impossibile farlo. Più del 60 per cento dei meteoriti presenti nelle collezioni attuali sono stati raccolti in Antartide e si stima che ce ne siano ancora tra 300.000 e 850.000 che aspettano di essere trovati. I ricercatori guidati da Veronica Tollenaar e Harry Zekollari hanno messo a punto un algoritmo basato sull’Intelligenza Artificiale che mette insieme, da un lato, la distribuzione dei meteoriti rimasti nel continente antartico e, dall’altro, le proiezioni sui diversi possibili scenari climatici causati dal riscaldamento globale in atto. Hanno così scoperto che, nei prossimi decenni, circa 5.000 meteoriti ogni anno potrebbero sparire, indipendentemente dalla quantità di emissioni di gas serra.