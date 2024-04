Influenza aviaria in Antartide, minacciati pinguini e altri mammiferi

Un laboratorio a bordo per i test rapidi

La spedizione si è concentrata nella zona Nord-occidentale dell’Antartide, da dove erano già arrivate segnalazioni di malattie e aumento di mortalità tra gli animali. I ricercatori guidati da Meagan Dewar hanno raccolto campioni da individui sani e malati, da carcasse e dalle feci, oltre a campioni di acqua e aria, in modo da valutare la diffusione del ceppo H5N1 del virus e la sua presenza nell’ambiente. “Grazie alle misure di precauzione prese –dice all’ANSA Iervolino– è stato possibile procedere in maniera completamente sicura sia per il team coinvolto che per la fauna locale”. Appositamente per l’occasione è stato allestito sulla nave un laboratorio diagnostico compatto, che ha consentito ai ricercatori di testare in modo rapido e diretto i campioni senza doverli spedire ad altri laboratori. “Un punto di forza della spedizione è stato proprio il fatto di poter testare in breve tempo i campioni raccolti, avendo un laboratorio diagnostico direttamente a bordo della nave”, commenta il ricercatore italiano. “Da quello che sappiamo, è la prima volta che questo è stato possibile in Antartide, e credo che sia un grande vantaggio, anche per monitoraggi futuri, per ottenere risultati più velocemente e rendere anche il campionamento stesso più efficiente”.