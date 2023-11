Aereo sorvola l'Atlantico usando come combustibili olii usati

È decollato da Londra Heathrow il primo volo transatlantico di un aereo di linea commerciale interamente alimentato con carburante “sostenibile” . Il volo Virgin Atlantic di martedì, in parte finanziato dal governo britannico , è stato accolto dall'industria aeronautica e dai ministri come una dimostrazione del potenziale di riduzione significativa delle emissioni nette di carbonio derivanti dai voli, sebbene scienziati e gruppi ambientalisti siano estremamente scettici . L’aereo ha usato una miscela con il 50% di carburanti alternativi, chiamati carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF). Il volo VS100 ha utilizzato carburante composto principalmente da sego e altri prodotti di scarto. A bordo c’era anche il segretario ai trasporti, Mark Harper che ha dichiarato: “Il volo di oggi alimentato al 100% da SAF mostra come possiamo decarbonizzare i trasporti sia ora che in futuro, riducendo le emissioni del ciclo di vita del 70% e ispirando la prossima generazione di soluzioni”.

Per ora la prduzione del combusitbile è insufficiente

Rishi Sunak ha affermato che il volo rappresenta “una pietra miliare importante per rendere i viaggi aerei più rispettosi dell’ambiente e per decarbonizzare i nostri cieli”. Virgin Atlantic ha affermato che il volo per New York dimostrerebbe che il SAF è un sostituto sicuro del normale cherosene per aerei. Il fondatore e presidente della Virgin Atlantic , Sir Richard Branson, anche lui a bordo, ha dichiarato: “Il mondo presumerà sempre che qualcosa non possa essere fatto, finché non lo fai tu”. Le compagnie aeree vedono il SAF come una via fondamentale per ridurre le emissioni nette, perché può essere utilizzato sugli aerei esistenti. Tuttavia, la disponibilità attuale del carburante è inferiore a un millesimo del volume totale di carburante per aerei utilizzato in tutto il mondo.