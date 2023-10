Licenziato il ricercatore che non voleva volare per non inquinare

Lo scienziato del clima aveva scelto di rinunciare all'aereo per fare rientro dalla Papua Nuova Guinea. Una decisione non condivisa dall'Istituto di Kiel per l'economia mondiale, che ha dato seguito alla diffida che imponeva il rientro in cinque giorni

Gianluca Grimalda, l'economista bocconiano, scienziato del clima e ricercatore in psicologia sociale, che si rifiuta di tornare dalla Papua Nuova Guinea in aereo per non inquinare, è stato licenziato dall'Istituto di Kiel per l'economia mondiale (Ifw). È stato lo stesso Grimalda a dare la notizia ricordando che la risoluzione del suo contratto di ricerca con l'Ifw fa seguito alla diffida a tornare a Kiel entro cinque giorni, emessa dall'istituto il 27 settembre dopo il suo rifiuto di tornare via aereo in Germania una volta terminato il lavoro sul campo a Bougainville, nell'arcipelago delle Isole Salomon.

Un viaggio di ritorno lungo 50 giorni

Grimalda non ha ottemperato a questa richiesta a causa della sua obiezione di coscienza al volo, che sostiene dal 2010. Il ricercatore tornerà in Europa imbarcandosi su navi da carico, traghetti, treni e pullman. Il viaggio durerà circa 50 giorni e ridurrà le emissioni di oltre 10 volte, passando dai 5.300 kg di gas serra dell'aereo ai 420 kg del viaggio lento. "Il viaggio aereo è il modo più veloce per bruciare combustibili fossili, quindi il modo più veloce per camminare verso la catastrofe" ha scritto su X lunedì scorso.