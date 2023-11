L'iceberg più grande del mondo torna a muoversi dopo oltre 30 anni

Si chiama A-23a, si era staccato dall'Antartide nel lontano 1986, ma era poi rimasto incagliato nel fondale del Mare di Weddell, a Nord-Ovest del continente antartico, diventando di fatto un'isola di ghiaccio. Si tratta dell’iceberg più grande del mondo, con i suoi 3.880 km quadrati, che adesso ha ripreso a muoversi a distanza di 37 anni dall’ultima volta. I primi movimenti, in realtà, erano stati osservati già nel 2020, ma nell'ultimo anno l’iceberg ha aumentato la sua velocità in direzione Nord ed è in procinto di superare la punta settentrionale della Penisola Antartica.