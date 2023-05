Un grande iceberg a forma di pene è stato fotografato al largo della costa del Canada, nel distretto di Terranova e Labrador. Le immagini sono diventate virali suoi social, suscitando l'ilarità degli utenti che si sono lasciati andare a battute e commenti sulla particolare forma del gigante di ghiaccio

Cbs: Iceberg lovers go wild over viral photos of the 'dickie berg' off Newfoundland's coast