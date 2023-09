Allarme influenza aviaria alle Galapagos, morti decine di uccelli

La situazione

Non è la prima volta che le Galapagos vengono colpite dall'aviaria, lo scorso dicembre infatti venne dichiarata un'emergenza sanitaria di 90 giorni nell'arcipelago, con l'abbattimento di 180.000 gallinacei. Epidemia che ha colpito anche altri paesi del Sud America, quali Perù e Venezuela. Per quanto riguarda il resto del mondo aumentano i casi anche in Canada e negli Stati Uniti, con un record di 50 milioni di morti. Ma è soprattutto l'Europa a vivere con più preoccupazione il diffondersi del virus. Intanto il Ministero dell'Ambiente dell'Ecuador ha indetto un comitato tencico interistituzionale per adottare misure preventive per la sicurezza degli animali.