Legambiente, allarme rifiuti sulle spiagge: oltre il 70% è plastica

Lifestyle

E' pari a 502 chili la quantità di rifiuti pro capite prodotta da ogni italiano nel 2021. La quota più alta si registra in Emilia-Romagna, con 641 chili a cittadino, la più bassa in Basilicata con 358 chili. E' quanto emerge dal “Rapporto Rifiuti Urbani” di Ispra. Vediamo i simboli riportati sulle confezioni utili a consentire il rispetto delle norme ambientali in fase di raccolta differenziata