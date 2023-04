Ciad, leonessa fotografata nel Parc National Sena Oura dopo 20 anni

È stata immortalata da una fototrappola nel Ciad occidentale, al confine con il Camerun. “Bellissima, nel fiore degli anni e in ottima salute”: viene descritta così, dal team di ricercatori della Wildlife Conservation Society (WCS), la leonessa immortalata nel Parc National Sena Oura. Qui i grandi felini non venivano avvistati da quasi 20 anni. Considerati “localmente estinti”, sono stati vittime di un bracconaggio organizzato che si è concluso solo con l’intervento del governo di N'Djamena e Yaoundé, fortemente impegnati per la conservazione della biodiversità.

I leoni in Africa occidentale e centrale

“Sebbene i leoni siano classificati come complessivamente vulnerabili nella Lista Rossa dell'IUCN, le popolazioni di leoni dell'Africa occidentale e centrale sono particolarmente piccole e frammentate e hanno subìto un calo stimato del 66% dall'inizio degli anni '90”, ha spiegato la Wildlife Conservation Society. Il direttore esecutivo del WCS Big Cat Program, Luke Hunter, ha commentato: “Sono sicuro che questa leonessa non è sola. Il suo avvistamento è estremamente incoraggiante. La sua presenza è un primo segnale di recupero dei leoni nel parco nazionale. Ci sono circa 22.000-24.000 leoni rimasti allo stato selvatico, la stragrande maggioranza dei quali è classificata come sottospecie di leoni meridionali originaria dell’Africa orientale e meridionale. Ci sono meno di 1.000 leoni del nord nell’Africa occidentale e centrale, e sono particolarmente in pericolo e preziosi”.