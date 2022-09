Il 15 settembre è il Greenpeace Day: la storia della fondazione Onlus

Greenpeace, la storia

approfondimento

Cinquantuno anni fa nasceva Greenpeace, organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata a Vancouver nel 1971. Perché proprio il 15 settembre? Perché in questo giorno la fondazione, che si chiamava inizialmente Don't Make a Wave, prese il nome di Greenpeace. Quando nacque, l'organizzazione aveva l’obiettivo di protestare contro i test nucleari che gli Stati Uniti stavano svolgendo segretamente ad Amchitka, in Alaska. La protesta fece storia: gli attivisti non riuscirono a fermare il test ma l'impresa comparve sulle prime pagine dei giornali nordamericani. E da allora Amchitka non venne più utilizzata per i test nucleari. Il 1972 fu l’anno della prima azione contro i test nucleari francesi nell’atollo di Mururoa. La Francia era l’unica potenza occidentale a condurre, in quegli anni, esperimenti atomici in atmosfera. La missione fu affidata a David McTaggart, che a bordo del Vega salpò per Mururoa con un equipaggio di cinque persone, arrivando a 32 chilometri dall’atollo. Dopo otto giorni di schermaglie e inseguimenti, una nave francese speronò il Vega che venne rimorchiato fino a Mururoa per le necessarie riparazioni. McTaggart riuscì solo a ritardare il test: l’anno successivo ritornò a Mururoa, i francesi lo abbordarono e lo ferirono, ma uno dei membri dell’equipaggio riuscì a fotografare tutto. La notizia della protesta e dell’assalto dei francesi fece il giro del mondo e nel 1974, la Francia annunciò la fine dei test atmosferici. All'epoca solo dodici persone lavoravano per Greenpeace, ma furono abbastanza per riuscire a far sentire la propria voce e sensibilizzare sul tema. In onore di Greenpeace, nel 2011 il sindaco di Vancouver, Gregor Robertson, proclamò il 15 settembre Greenpeace Day. La missione dell'organizzazione è sempre stata la stessa: lottare per un mondo verde e pacifico.