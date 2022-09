Chiara Ferragni e l'aperitivo sul ghiacciaio in elicottero, è polemica

Una gita in Svizzera con amici e con tanto di brindisi a base di champagne in alta quota ha scatenato un polverone sull'influencer e la "collega" Chiara Biasi, criticate aspramente sui social

Chiara Ferragni avrebbe dovuto seguire i consigli del marito Fedez, che anni fa cantava in coppia con J-Ax, “Vorrei, ma non posto”. Forse così si sarebbe risparmiata le critiche che l’hanno sommersa, in queste ore, per il post che la ritrae su un ghiacciaio, dove è arrivata in elicottero con alcuni amici, tra cui Chiara Biasi (31,6 milioni di follower in due) per prendere un aperitivo. Il gruppetto si è fatto fotografare accanto alla tavola imbandita e allo champagne. La Ferragni dopo le vacanze a Ibiza e un breve blitz a Milano è adesso in Svizzera per alcuni impegni di lavoro. Naturalmente l’influencer sta testimoniando le sue giornate sui suoi vari profili.

Sono serviti due elicotteri approfondimento Chiara Ferragni, i look della sua vacanza in Svizzera Non è sfuggito quindi ai follower l’aperitivo in alta quota che ha fatto storcere il naso ai più. Diversi utenti l’hanno attaccata duramente per avere raggiunto in ghiacciaio in elicottero solo per fare un aperitivo. La polemica ha travolto anche Chiara Biasi, ma al momento nessuna delle due influencer ancora replicato. La gita è stata organizzata dall'imprenditore Filippo Fiora che ha utilizzato due elicotteri, per arrivare sul ghiacciaio, dov'era stata imbandita una tavola con tanto di champagne. Poi sono decollati nuovamente e sui social la comunity lamenta che quegli scarichi inquinanti non erano necessari tra le nevi oramai non più tanto perenni.

Tutta questione di marketing vedi anche Tragedia Marmolada, Messner: "Montagna sente subito il caldo globale" I tempi cambiano, ma alla fine potrebbe non esserci grande differenza, visto che sempre di marketing si tratta, tra il post della Ferragni e lo spot della grappa con Mike Bongiorno in cima alla vetta del Cervino degli anni ‘80 o quello più recente di Messner con l’acqua sulla Punta Helbronner del Monte Bianco.

Una discussione sempre più accesa leggi anche "Troppi jet privati": Elton John difende Harry e Meghan Ma l’evidente mutamento climatico e i rischi a cui è sottoposta la terra sono diventati argomenti molto sensibili. La discussione sull’inquinamento provocato dagli aerei è sempre più prevalente e costante. Di recente, addirittura, è nato un account Instagram che va a denunciare le celebrità che raccontano pubblicamente di star utilizzando jet o mezzi simili per viaggi futili. E proprio su questo account è stato segnalato il post delle due influencer, Chiara Ferragni e Chiara Blasi, mentre si apprestano ad andare a fare l’aperitivo su un ghiacciaio. Il profilo Instagram Jetdeiricchi non risparmia nessuno: ci sono post su Elisabetta Franchi, Gianluca Vacchi, Flavio Briatore, John Elkann, Matteo Renzi, e ovviamente anche Fedez e Chiara Ferragni che, già in precedenza, si erano trovati nell’occhio del ciclone per aver preso un jet da Milano fino ad Ibiza scatenando l’ira degli ambientalisti.