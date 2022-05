4/10 ©Getty

Nell'ultimo decennio la qualità di frutta e verdura è notevolmente peggiorata per la crescente presenza di residui di pesticidi classificati tra i più pericolosi. Il tasso di contaminazione da pesticidi è aumentato in media del 53% tra il 2011 e il 2019, passato dal 22% al 50% per le ciliegie ma con una crescita del 152% negli ultimi campioni, e dal 4% al 32% per i kiwi, detentori del record con un incremento della contaminazione superiore al 300% in alcuni di quelli analizzati