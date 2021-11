Cop26, perché sono importanti gli accordi su foreste e metano

I leader lasciano Glasgow con un'intesa sul metano e sulle foreste. Gli obiettivi sono ambiziosi ma adesso dovranno tradursi in azioni concrete. Ora i negoziatori al lavoro per due settimane

Dal taglio al metano allo stop alla deforestazione. Giornata di annunci alla Cop26, la conferenza sul clima delle Nazioni Unite che si tiene a Glasgow (LO SPECIALE - IL PROGRAMMA - I DISCORSI DEI LEADER - LE PROTESTE DI GRETA). .

L’intesa sul metano

Il primo accordo importante riguarda il metano. Una coalizione di 85 Paesi, guidati dagli Stati Uniti, si impegna a tagliare di almeno il 30% entro il 2030 le emissioni di metano. Un annuncio importante considerato che si tratta del secondo gas responsabile del riscaldamento globale dopo l’anidride carbonica. Rispetto alla Co2 resta per meno tempo nell’atmosfera ma è più inquinante. Per questo, secondo alcuni, il taglio del 30% potrebbe non bastare per centrare l’obiettivo del grado e mezzo.

Stop alla deforestazione entro il 2030

E poi c’è l’intesa che riguarda l’85% delle foreste del pianeta e comprende anche Brasile, Russia e Cina. La promessa è di fermare la deforestazione entro il 2030. Sarebbe un passo importante visto che “le cattedrali della natura”, come le ha definite Boris Johnson, contribuiscono all’assorbimento dell’anidride carbonica.