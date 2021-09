Music4Climate, a Milano il concerto contro il cambiamento climatico

Un concerto a zero emissioni per contrastare il cambiamento climatico. Si tratta di Music4Climate, che si terrà giovedì 30 settembre a Milano alla Summer Arena dell’Ippodromo Snai San Siro. Il concerto vedrà sul palco musicisti provenienti dalla community Rockin'1000, la più grande rock band del mondo, e altri musicisti che hanno scelto di sostenere la causa. L’occasione è All4Climate, la settimana italiana dedicata alla lotta al cambiamento climatico. L’evento è a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti ( necessaria la prenotazione ) e mostrando il Green Pass. Music4Climate sarà trasmesso in live streaming.

L’evento

Gli artisti canteranno e suoneranno per dare voce al tema del cambiamento climatico, con un repertorio di brani della storia del rock, per una durata di circa due ore. Il concerto è promosso da Connect4Climate – World Bank Group, da anni leader nella comunicazione per la lotta al cambiamento climatico. L’evento sarà presentato da Alessio Viola, giornalista e conduttore di Sky, media partner di Music4Climate e di Youth4climate e Pre-COP26. “Music4Climate racchiude in sé la visione di Pre-COP26, Connect4Climate, e i tutti suoi partner: la musica può e deve schierarsi contro il cambiamento climatico, donando così una voce al nostro pianeta che possa raggiungere le orecchie di tutti”, ha dichiarato Giulia Braga di Connect4Climate. Il concerto sarà a emissioni zero grazie al percorso di valutazione e di neutralizzazione dell’impronta climatica promosso da Rete Clima: le emissioni verranno compensate da progetti internazionali e dalla piantumazione di alberi nella città di Milano, per lasciare una concreta traccia sostenibile sul territorio.