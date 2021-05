Moda, H&M lancia indice di sostenibilità per i suoi prodotti

La casa di moda svedese ha lanciato una prima versione di Higg Index Sustainability Profile, per condividere informazioni sull'impatto ambientale dei materiali di prodotti selezionati nei negozi online in Europa e negli Stati Uniti Condividi:

Il Gruppo svedese H&M è uno dei primissimi marchi ad applicare ai propri prodotti il ​​nuovo Higg Index Sustainability Profile, lanciato da Sustainable Apparel Coalition (SAC) e dal suo partner tecnologico Higg. Higg Index Sustainability Profile fa parte del nuovo programma di trasparenza Higg Index di SAC e si basa su dati di impatto ambientale verificati in maniera indipendente dall'Higg Materials Sustainability Index (MSI).

Cos'è il SAC approfondimento Green Carpet Fashion Awards, su Sky la moda sostenibile Il SAC è un'alleanza globale senza scopo di lucro multi-stakeholder per l'industria della moda. È composto da oltre 250 marchi leader di abbigliamento, calzature e tessuti, rivenditori, fornitori, fornitori di servizi, associazioni di categoria, organizzazioni non profit, ONG e istituzioni accademiche che lavorano per ridurre l'impatto ambientale e promuovere la giustizia sociale in tutta la catena del valore globale. The Coalition sviluppa l'Higg Index, una suite di strumenti che standardizza le misurazioni della sostenibilità della catena del valore per tutti i partecipanti al settore. Sono strumenti che misurano gli impatti ambientali e sociali del lavoro e dei prodotti delle aziende di settore. Con questi dati, il comparto moda, ma non solo, può identificare gli hotspot, migliorare continuamente le prestazioni di sostenibilità e raggiungere la trasparenza ambientale e sociale che i consumatori richiedono.

Come funziona approfondimento Innovation Science Story, la nuova collezione sostenibile di H&M Attualmente il gruppo svedese applica l'Higg Index Sustainability Profile a un numero selezionato di prodotti su hm.com ma l'uso di questo strumento sarà esteso a molti più prodotti nei prossimi mesi. Ad ogni capo viene assegnato un punteggio, in relazione all'impatto ambientale dei materiali utilizzati per produrlo. I punteggi vanno da "base" a "3". Quelli base sono assegnati ai prodotti realizzati con materiali convenzionali e quelli 1, 2 e 3 sono attribuiti ai capi realizzati con materiali che hanno un impatto ambientale minore. Per ogni prodotto, i clienti vedranno anche dati dettagliati relativi all'uso dell'acqua e all'inquinamento della stessa, al riscaldamento globale e contenuti di combustibili fossili. Il nuovo programma di SAC e Higg offre ai clienti una maggiore trasparenza e la possibilità di attuare decisioni di acquisto consapevoli. Il programma continueranno ad essere sviluppato per ulteriori dati cui,