Natura e sostenibilità, presentato il nuovo progetto del WWF

Per un’Italia più verde e sostenibile nasce la collaborazione tra WWF Italia e P&G, presentata in occasione dell’evento «Il futuro è nella nostra natura». Cinquanta aule nelle scuole italiane saranno destinate all'insegnamento del rispetto dell'ambiente. E poi, investimenti per tutelare e rigenerare oltre un milione di metri quadrati di aree verdi lungo la penisola. E una campagna di educazione al consumo responsabile e sostegno a corsi universitari “green” per i manager di domani

P&G sosterrà il WWF nella realizzazione, entro il 2024, di almeno 50 Aule Natura ( https://www.wwf.it/progetto_aule_natura/ ): aree verdi all'interno delle scuole, anche quelle situate negli ospedali, allestite con orti didattici e con differenti micro-habitat, stagni, siepi e giardini, in cui bambini e ragazzi potranno fare esperienza e apprendere dalla natura. Il contatto con il verde è sempre meno usuale per chi vive nei Paesi industrializzati, caratterizzati da stili di vita sempre più sedentari e urbanizzati. Basti pensare che oggi l'80% degli spazi pubblici urbani è occupato dal traffico automobilistico, molti bambini non svolgono attività fisiche e quelli dai 6 ai 13 anni trascorrono davanti allo schermo in media 2,5 ore al giorno. Un deficit di natura che, come denunciato da molti medici e psicologi, condiziona in modo evidente la crescita e la salute psicofisica delle nuove generazioni.

Ormai è chiaro che il futuro dell'umanità è confinato al futuro del pianeta. Con questa consapevolezza, Procter & Gamble stringe in Italia una partnership con il WWF, la più grande organizzazione mondiale per la conservizione di natura, habitat e specie in pericolo, con l'obiettivo di realizzare azioni concrete volte alla salvaguardia del pianeta stimolando un cambiamento positivo nelle persone e ad educare le nuove generazioni. La partnership è la più importante mai realizzata da P&G in Italia a tema ambientale e rientra nell'ambito di “P&G per l'Italia”, il programma di cittadinanza d'impresa con cui l'azienda sta realizzando, e realizzerà nei prossimi anni, iniziative concrete di sostenibilità sociale e ambientale nel nostro Paese. La collaborazione prevede quattro aree strategiche di intervento

Riqualificazione / Rigenerazione ambientale

Le Nazioni Unite hanno lanciato un allarme: la natura soffre di un declino senza precedenti che è urgente contrastare. Per questo, P&G sosterrà il WWF nel più grande progetto di rinaturazione su vasta scala mai avviata in Italia: il progetto ReNature Italy (https://www.wwf.it/renature_italy/) vuole raggiungere l'obiettivo di proteggere il 30% della biodiversità italiana entro il 2030 con un'ampia azione di ripristino di habitat distrutti o degradati. Saranno previsti investimenti per riqualificare circa un milione di metri quadrati di aree verdi dislocate in tutto il Paese, come le oasi WWF di Vanzago (Milano), Valtrigona (Trento), Macchiagrande (Roma), Monte Arcosu (Cagliari). Un progetto che potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità per l'Italia, che custodisce uno dei più importanti serbatoi di biodiversità vegetale e animale del continente europeo.

Educazione e sensibilizzazione dei consumatori

P&G lavorerà con il WWF per realizzare una campagna di educazione al consumo consapevole dei prodotti e al loro corretto smaltimento o riutilizzo, sia per le generazioni adulte sia per quelle più giovani. Se si pensa che l'85% delle emissioni di CO2 di scope 3 è generato a casa, durante l'utilizzo dei prodotti, è facile capire come anche le nostre più piccole azioni possono davvero fare una grande differenza per il pianeta.