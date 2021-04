Verso la COP26, da oggi on line oltre 160 eventi di “All4Climate”

Il calendario degli eventi

Conferenza Clima Onu 2020, la Cop26 si terrà in Italia e Gran Bretagna

Un “cartellone” di eventi ancora in divenire ma già ricchissimo di appuntamenti in presenza e a distanza. Si va dagli approfondimenti come la “bio-robotica” e i “sensori viventi” proposti dal mondo universitario, ai rapporti fra etica e cambiamenti climatici, fino ad arrivare alla crescita economica e le tecnologie green, fino ad arrivare ai grandi appuntamenti come l’Earth Day del 22 aprile o la Quarta conferenza delle “Green Cities”. Non mancano le iniziative strettamente collegate al territorio come quelle sulla mitigazione e adattamento a Carpi, la manutenzione dei giardini pubblici a Milano, la green economy in Trentino. Sono inoltre previsti forum sulla mobilità urbana, sull’agricoltura a emissioni zero, sulla pulizia dei mari e dei litorali e molto altro ancora. C’è tempo fino al 15 giugno prossimo per proporre idee ed eventi. Tutti gli eventi finora calendarizzati, e gli altri che si aggiungeranno, sono consultabili sul sito https://all4climate2021.org/ con i contenuti sia in inglese che in italiano. È iniziata la rincorsa del popolo green verso La Pre-COP26 di Milano.