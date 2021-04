7/15 Osservatorio Findomestic

In nome di una maggiore attenzione verso l’ambiente l’88% degli italiani (82% nel resto del mondo) ha dichiarato di essere disposto a usare ancora meno l’auto in città e ad utilizzare di più in alternativa mezzi di trasporto ecologici come biciclette o monopattini per salvare il pianeta, ma anche per combattere lo stress accumulato fra traffico e parcheggi introvabili