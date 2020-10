"Impact - Soluzioni per una crisi", secondo appuntamento su Sky TG24

Torna l’approfondimento che racconta il Climate Change, in onda lunedì 19 ottobre alle 20.30 e disponibile On Demand. Si parlerà della transizione energetica: un fenomeno, quello della migrazione da fonti di energia di origine fossile a fonti sostenibili, che di fatto è già in atto. Ospite della puntata, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, Francesco Starace

IMPATC - LO SPECIALE Torna su Sky TG24 con il secondo appuntamento “Impact – Soluzioni per una crisi”, l’approfondimento che racconta il Climate Change, in onda lunedì 19 ottobre alle 20.30 e disponibile On Demand.

L’approfondimento sul cambiamento climatico approfondimento Global warming: Brindisi, Roma e Milano tra le più colpite in Europa Curato e condotto da Daniele Moretti, con la collaborazione degli scienziati Stefano Caserini e Stefano Pogutz, “Impact – Soluzioni per una crisi” spiega cosa sia davvero possibile fare per affrontare il cambiamento climatico, approfondendo i temi di transizione energetica, mitigazione, e adattamento, con i contributi di moltissimi esperti internazionali. Di cosa si parlerà nella seconda puntata Nel secondo appuntamento si parlerà della transizione energetica: un fenomeno, quello della migrazione da fonti di energia di origine fossile a fonti sostenibili, che di fatto è già in atto, come spiega anche l’ospite della puntata, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, Francesco Starace. È un processo che richiede tempi lunghi – ha detto Francesco Starace, Amministratore Delegato di Enel - perché l’eredità di impianti che generano energia da fonti fossili nel mondo è molto grande. Richiederà uno sforzo che per la maggior parte sarà fatto nei prossimi venti o trent’anni, che per una transizione energetica è un lasso di tempo breve; di solito impiegano un centinaio d’anni. In questo periodo assisteremo a cambiamenti radicali in molti settori, è quindi bene che questa transizione sia capita, che ci si renda conto che è inevitabile, una cosa che avverrà in ogni caso. La questione è accompagnarla bene o subirla.