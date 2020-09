Milano e Roma tra le città più green in Europa

1/20 ©Getty

La Essential Living, una società britannica che si occupa di affitto di proprietà immobiliari, ha pubblicato un report in cui viene misurata la presenza di verde all'interno di venti città europee. Il metodo di classificazione è basato sull’assegnazione di un valore ponderato per ciascuno dei cinque fattori presi in esame, corrispondenti a un indice denominato "Green City index". Al primo posto si piazza Parigi: in foto i Jardin du Luxembourg