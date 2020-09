Secondo le stime del rapporto dell'Agenzia europea per l'ambiente (Aea) su salute e variabili socio-ambientali, il 13% dei decessi nell’Unione Europea è legato a fattori ambientali: dallo smog al cambiamento climatico. La Pianura padana si conferma una delle aree con più smog in Europa, soprattutto per il PM2,5 e il biossido di azoto