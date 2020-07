Purificatori d'aria, come controllare l'inquinamento domestico?

Sono tantissimi gli italiani che soprattutto in questo periodo lavorano e studiano da casa. Quanto è importante il tema dell’inquinamento domestico e quanto lo conosciamo, in un periodo - quello estivo - in cui oltre a stare a casa teniamo spesso le finestre aperte per areare gli ambienti? Secondo una ricerca pubblicata sul National Geographic respiriamo fino a 9.000 litri d’aria e il tema dell’inquinamento domestico è un tema davvero poco conosciuto. Secondo una ricerca commissionata da Dyson (una delle società leader nel campo dei purificatori d’aria) a Toluna proprio sul tema dell’aria negli ambienti chiusi emerge come la qualità sia rilevante per gli italiani, soprattutto in cucina: il 70 per cento del campione degli intervistati si è detto “preoccupato” di cosa respira. Ma cosa c’è nell’aria che respiriamo in casa? E possiamo sentirci al sicuro all’interno delle mura domestiche? Per scoprirlo ci vengono incontro le ricerche svolte proprio dagli ingegneri e dagli esperti Dyson.



La formaldeide, questa sconosciuta



L’aria presente nelle nostre case può essere in molti casi peggiore rispetto a quella esterna. Tra gli elementi che più destano preoccupazione c’è la formaldeide: 500 volte più piccola rispetto al particolato PM 0.1 e particolarmente difficile da catturare, può causare irritazione oculare, nasale e a carico della gola, starnuti, tosse, affaticamento e eritema cutaneo e anche malattie più gravi (è infatti un agente con probabile azione cancerogena). La formaldeide può essere presente in molti materiali da costruzione o emessa da cornici, adesivi, pannelli da parete e soffitto, piastrelle sintetiche, mobili in legno pressato, tessuti stampati. Non solo: può essere diffusa attraverso fumi, prodotti di pulizia, peli di animali, muffe e rimanere nelle nostre case fino a 15 anni. E poi ci sono le sostanze nocive come i composti organici volatili (oltre alla formaldeide anche benzene e biossido di azoto) provenienti da candele profumate, vernici per interni, deodoranti. Per non parlare dell’inquinamento dell’aria esterna come i pollini delle piante ma soprattutto il particolato e l’inquinamento urbano che possono rimanere intrappolati nelle case, soprattutto se esposte su strade trafficate.

L’importanza dell’utilizzo di un purificatore



Utilizzare un purificatore d’aria può essere un ottimo modo per creare un ambiente confortevole, mantenersi produttivi e riscaldare o rinfrescare allo stesso tempo la propria abitazione. Dyson ha recentemente presentato la nuova tecnologia Cryptomic, in grado di distruggere la formaldeide a livello molecolare, trasformando questo gas potenzialmente nocivo in piccole quantità di acqua e anidride carbonica. “Dopo aver testato più di 20 diversi catalizzatori - spiegano da Dyson - i nostri ingegneri hanno identificato il criptomelano il cui rivestimento catalitico presenta miliardi di tunnel delle dimensioni di un atomo ideali per forma e grandezza per intrappolare e distruggere la formaldeide”. Aggiunge Charlie Park, global category director Environmental Care che “sfruttando l’esperienza di Dyson in fatto di chimica, fluidodinamica, rilevazione e filtrazione gli apparecchi Dyson Pure Cryptomic sono progettati come soluzione di purificazione totale dell’aria all'interno delle case poiché sono in grado di rimuovere particelle ultrafini in modo continuo”. I purificatori ventilatori e termoventilatori Dyson rilevano dunque automaticamente l’inquinamento mentre 9 metri di filtri in microfibra di borosilicato condensato e sigillato catturano il 99,95 per cento di particelle inquinanti delle dimensioni di 0.1 micron. Allo stesso tempo i filtri in carbone attivo, ricoperti di Trisidrossimetilamminometano per aumentare l’efficienza di assorbimento, rimuovono odori, fumi domestici e gas, inclusi diossido di azoto e benzene.