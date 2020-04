Con i cittadini chiusi nelle proprie case per l'emergenza coronavirus la natura riconquista sempre più i propri spazi e regala spettacoli cui non eravamo più abituati (SPECIALE - AGGIORNAMENTI - I PAESI PIÙ COLPITI). Così non sono solo le strade a ripopolarsi di animali selvatici, ma anche i mari . Ad Istanbul ad esempio, in questi giorni di quarantena, si possono ammirare alcuni delfini giocare e divertirsi in gruppo sfiorando la riva del Bosforo. L'insolito avvistamento è stato ripreso in un video, girato da un cittadino turco e diffuso da Reuters. Visibili ad occhio nudo, gli animali hanno danzato sotto lo sguardo dei pochi fortunati presenti (GLI ANIMALI CONQUISTANO LE STRADE - LE VOLPI ROSSE IN ISRAELE).

Una bellissima sorpresa

Faith Zafer, il cittadino turco autore del video li ha notati quasi per caso, mentre passeggiava di notte per ripettare le regole imposte durante il lockdown. "Un delfino mi è venuto vicino. Quando ho iniziato a filmare, sono arrivati anche gli altri e hanno iniziato a emettere suoni come se volessero fare uno spettacolo. Penso che sia stato uno dei momenti più speciali della mia vita", ha dichiarato Zafer a Reuters. Nelle piazze delle metropoli sono tornati a passeggiare cani, gatti, ma anche specie selvatiche e in tanti porti si sono rivisti i delfini "danzare".

Lockdown e natura

I delfini vengono spesso notati al largo della costa dello Stretto del Bosforo ma è davvero insolito che si avvicinino verso la riva per via delle tante barche e navi presenti. La Turchia è da settimane chiusa in casa per via del lockdown imposto per contenere il contagio da coronavirus. I numero di casi dei positivi ha superato quota 98.000 di cui il 60% risulta essere proprio a Istanbul. Sono 31 le città turche dove è richiesto l'isolamento dei residenti anche durante i giorni feriali. Senza la gente per strada e per mare, la natura si riappropria così dei propri spazi.