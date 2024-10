Q8 Sailing for change, il tour per la tutela dell’ambiente marino

Si è concluso a Trieste il tour "Q8 Sailing for Change", l’iniziativa di Q8 con il supporto tecnico e scientifico di Lifegate, che ha attraversato i mari d’Italia con l’obiettivo di promuovere la tutela dell’ambiente marino e diffonderne una cultura attiva. Una tappa finale speciale per Q8 che ha anche partecipato con la propria imbarcazione nella prestigiosa regata Barcolana , tenuta domenica 13 ottobre nel golfo di Trieste. Oltre ad essere Technical Partner dell’evento sportivo, l’Azienda è stata protagonista del panel “Grandi aziende, grandi progetti per il mare” della Barcolana Sea Summit, in occasione del quale è stato annunciato l’ingresso di Q8 Italia nella Water Defenders Alliance.

Q8 Sailing for Change: un viaggio per testimoniare un impegno

"Q8 Sailing for Change" è un progetto realizzato in collaborazione con LifeGate per celebrare i 40 anni di Q8 in Italia che mira alla diffusione e promozione di comportamenti sempre più consapevoli e responsabili tra i piccoli diportisti e i pescherecci, con un focus sulle operazioni come la pulizia delle acque di sentina, il rifornimento e la manutenzione dei motori. Un viaggio intorno alle coste italiane durante il quale sono stati distribuiti ai porti e ai diportisti gli innovativi Water Cleaning kit, contenenti le spugne FoamFlex, brevettate e sviluppate dall’azienda italiana T1 Solutions. Realizzate in poliuretano espanso, queste spugne sono in grado di assorbire fino al 99% degli oli, contribuendo a prevenire contaminazioni ambientali. Il progetto, che ha già raggiunto 20 porti, si pone l’obiettivo di dotare entro il 2025 40 porti italiani di questi kit, per una raccolta potenziale fino a 2.700 tonnellate di oli dispersi, una quantità equivalente al carburante necessario per oltre 960.000 automobili. Inoltre, Q8 ha distribuito i Kit per diportisti a 1.000 imbarcazioni partecipanti alla regata, contribuendo fattivamente a prevenire la contaminazione delle acque con soluzioni concrete come le spugne FoamFlex200.