Biodiversità, mare e bellezza nel docufilm di Arpa Sicilia

Immagini a 360 gradi regalano un viaggio virtuale nei fondali marini intorno alla Sicilia grazie al progetto di ARPA che con i video del documentarista sub Riccardo Cingillo ha realizzato un docufilm dal titolo "Un Mediterraneo di biodiversità". L'obiettivo è divulgare la bellezza per promuovere la tutela del nostro patrimonio naturalistico

L'esperienza è quanto mai realistica e lascia lo spettatore senza parole. Basta indossare un visore per ritrovarsi sui fondali delle isole siciliane, in una immersione nella biodiversità ad osservare da vicino la vita che si svolge a decine di metri sott’acqua, a nuotare tra pesci, ammirare i coralli e osservare i sub al lavoro per studiare l'ambiente, anche senza immergersi realmente.

E’ un progetto itinerante realizzato dall’Agenzia per la protezione ambientale che in varie città offre al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza subacquea anche a chi nei fondali non è mai sceso per davvero, attraverso immagini girate dal documentarista Riccardo Cingillo a Pantelleria, Lampedusa, Ustica e Capo Milazzo, con soggetto e testi di Ignazio Cammalleri, direttore Unità Operativa Ricerca e Innovazione di ARPA Sicilia e Rosanna Costa, responsabile scientifico del progetto per l’Agenzia. Obiettivo: divulgare la bellezza degli ecosistemi terresti e marini delle aree natuarli protette siciliane.