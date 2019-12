Tanzania, l’uso dei droni servirà a combattere la malaria. VIDEO

Sarà la tecnologia ad aiutare i cittadini di un villaggio sull’isola di Zanzibar, in Tanzania, nella lotta contro la malaria. Qui verranno utilizzati dei droni che serviranno per spruzzare un liquido a base di silicone sulle grandi distese di acqua stagnante nelle risaie. Negli ultimi 10 anni Zanzibar ha provato diversi metodi per combattere la malaria e fino ad oggi sono state diverse le campagne che sono riuscite a ridurre il numero dei contagi. In alcune zone del Paese si è passati da un 40% di popolazione colpita ad un 10%. La malaria è trasmessa dalla puntura di zanzare infette e ogni anno causa circa 400mila morti in tutto il mondo.

Recentemente, un consorzio internazionale è riuscito a creare la mappa completa del Dna dei parassiti che veicolano la malaria. I ricercatori sono riusciti così ad individuare i geni coinvolti nella sopravvivenza di questi organismi: una scoperta di grande importanza, che potrebbe portare in futuro allo sviluppo di farmaci e vaccini efficaci.