Caldo, in Francia raggiunti i 44,3 gradi: è record storico

Il 28 giugno, poco prima delle 14, nella cittadina di Carpentras del dipartimento di Vaucluse, in Francia, il termometro ha fatto registrare 44,3 gradi (LE PREVISIONI) infrangendo un record storico. Il precedente resisteva dal 12 agosto del 2003, quando nel dipartimento del Gard la temperatura aveva raggiunto i 44,1 gradi. Secondo il meteorologo Etienne Kapikian si tratta di "un dato di dimensioni storiche", e il record appena infranto potrebbe essere ulteriormente battuto entro la fine della giornata. Intanto, a causa dell’ondata di caldo eccezionale che sta colpendo anche l’Italia, già ieri il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer ha deciso la chiusura di centinaia di scuole e asili nido in tutto il Paese.

Il governo francese consiglia di evitare gli spostamenti

Le temperature record hanno spinto la ministra dei Trasporti, Elisabeth Borne, a consigliare ai francesi di rinviare gli spostamenti in auto o in treno. L’avvertenza è valida in modo particolare per la cittadinanza dei quattro dipartimenti del sud-est per cui è scattata la 'vigilanza rossa'. La comunicazione del ministero dei Trasporti punta anche a limitare i disagi che si sono registrati in diverse stazioni del Paese, nelle quali si sono accumulati molti ritardi a causa del caldo eccessivo. La "nostra rete ferroviaria – si è giustificata Borne - non è concepita per tali temperature".