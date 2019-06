Prosegue l’emergenza caldo in Italia. Domani, 27 giugno, saranno 6 le città da bollino rosso, mentre dopodomani se ne aggiungeranno altre 10. Numerosi, dunque, i centri urbani colpiti dall’ondata di calore di origini africane: per questa ragione, il ministero della Salute ha indicato il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo quindi le fasce più fragili. I meteorologi prevedono caldo record, al Nordovest anche superiore a quello registrato nell'estate 2003 che si distinse per la lunga durata (LE PREVISIONI).

Le città colpite

Domani, le città da bollino rosso saranno Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Rieti e Roma. A queste sei città si aggiungeranno venerdì Bari, Bologna, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Tra i consigli diffusi dal ministero della Salute, quello di evitare l'esposizione diretta al sole tra le 11 e le 18 e non svolgere attività fisica intensa all'aria aperta nelle ore più calde. Tra le altre indicazioni, bere liquidi, seguire un'alimentazione leggera, fare attenzione alla corretta conservazione dei farmaci e utilizzare correttamente il condizionatore. Intanto, la Croce Rossa italiana ha un numero verde gratuito 800-065510 per chiunque abbia bisogno di sostegno, assistenza e consigli con una particolare attenzione alle persone sottoposte a maggiori pericoli per la salute come bambini e anziani.