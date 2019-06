Ancora sole e caldo nell'ultimo weekend di giugno, con temperature che sfioreranno i 40°C. A Firenze prosegue l'allerta afa con codice rosso previsto sia sabato che domenica. Sotto osservazione anche Lombardia, Piemonte e Sicilia. L'alta pressione manterrà il tempo stabile con cieli sereni da Nord a Sud. (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord

Soleggiato e caldo ovunque nel Settentrione, salvo qualche annuvolamento a ridosso delle Alpi centro occidentali con isolati fenomeni nel primo pomeriggio. Le temperature saranno leggermente in calo con massime tra i 32°C e i 36°C. Allerta afa a Milano dove il sole splenderà per l'intera giornata con una massima fino a 34°C. Sabato afoso anche a Torino con qualche nuvola in mattinata.

Le previsioni al Centro

L'anticiclone continuerà a mantenere i cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi in tutte le Regioni centrali. Le massime si aggireranno tra i 33°C e i 37°C, un po' più fresche saranno le aree lungo l'Adriatico. Bel tempo a Roma e massima di 35°C, ma nessun allerta meteo sulla Capitale. Situazione diversa nel capoluogo fiorentino dove la massima percepita raggiungerà i 36°C.

Le previsioni al Sud

Al Sud l'alta pressione garantirà condizioni di bel tempo ovunque. Unica eccezione potrebbe essere qualche rovescio in mattinata sulle zone interne della Sicilia. Anche nel Meridione, come al Nord, le temperature scenderanno lievemente con massime tra i 29°C e i 34°C. Mare poco mosso e sole a Napoli, allerta meteo per afa a Palermo anche se la temperatura massima toccherà i 31°C.