Rinvio degli esami e chiusura straordinaria delle scuole, la Francia fronteggia l'ondata di calore eccezionale mettendo in sicurezza le scuole. Il ministro dell'Istruzione Jean-Michel Blanquer ha inizialmente deciso di rinviare alla prossima settimana gli esami finali delle scuole medie, poi è stata decisa la chiusura di centinaia di scuole e asili nido in tutto il Paese durante la "canicule" - come viene chiamata - ovvero le altissime temperature attese giovedì e venerdì.

Allerta smog a Parigi

A Parigi le temperature sfioreranno i 40 gradi in questi giorni. Ma la capitale francese non deve affrontare solo l'allerta caldo: per limitare lo smog è stata attivata la circolazione a targhe alterne fino al weekend, con restrizioni al traffico che riguarderanno anche le altre grandi città Lione e Strasburgo.